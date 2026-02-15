«Таврии» между Петербургом и Крымом задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Два поезда «Таврия», следующие из Санкт-Петербурга в Крым, и два состава, идущие в обратном направлении, задерживаются из-за перекрытия Крымского моста в ночь на 15 февраля. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Из графика выбились составы:

№077 Петербург — Симферополь, отправлением 13 февраля, — на 7,5 часа;

№007 Петербург — Севастополь, отправлением 13 февраля, — на 7 часов;

№008 Севастополь — Петербург, отправлением 14 февраля, — на 7 часов;

№078 Симферополь — Петербург, отправлением 14 февраля, — на 5 часов.

По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, остановка движения по переправе привела к задержке 15 пассажирских поездов. Помимо Петербурга, они следуют в Москву, Адлер, Кисловодск и в обратных направлениях.

Артемий Чулков