Свердловское отделение «Партии пенсионеров» возглавил экс-депутат Рафаэль Шихов

Бывший депутат Екатеринбургской городской думы Рафаэль Шихов избран председателем свердловского отделения «Партии пенсионеров». Как сообщается в социальных сетях «Партии пенсионеров» в Челябинской области, господина Шихова избрали на конференции, которая прошла 13 февраля в Окружном Доме офицеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Партии пенсионеров» в Челябинской области Фото: Telegram-канал «Партии пенсионеров» в Челябинской области

Рафаэль Шихов родился в Екатеринбурге в 1962 году. После службы в армии он окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище в 1984 году, а затем Уральскую государственную юридическую академию в 1996 году. В его карьере были руководящие должности в коммерческих и промышленных структурах.

«В течение девяти лет избирался депутатом в Екатеринбургскую городскую думу, возглавлял комиссию по бюджету и экономической политике, активно участвовал в общественной жизни УрФО. После начала специальной военной операции подполковник запаса Рафаэль Шихов сосредоточил свои усилия на организации сбора военно-гуманитарной помощи в зону СВО»,— говорится в сообщении партии.

На партийной конференции также обсудили основные направления работы на 2026 год, например участие в выборах в Законодательное Собрание и Государственную Думу РФ.