Волейболистки «Уралочки» одержали 12-ю победу подряд в Суперлиге

Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали 12-ю победу подряд в женской Суперлиге, победив в Екатеринбурге калининградский «Локомотив» со счетом 3:2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13), сообщили в городской администрации.

Игра прошла в напряженной обстановке: после первых двух сетов команды обменялись победами, а в третьем — за счет устойчивой игры — выиграла «Уралочка». Четвертый сет был выигран «Локомотивом». Решающим стал пятый сет, в котором калининградские спортсменки вели со счетом 8:3 и 13:9. Однако екатеринбурженки сумели переломить ход игры, выиграв шесть розыгрышей подряд, и закрепили победу благодаря блокировкам, включая действия Оксаны Швыдкой.

Сейчас «Уралочка» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками, уступая только казанскому «Динамо — Ак Барс» на два очка. Следующий матч команда проведет на выезде против «Омички» 22 февраля.