Для подключения крупнейшего спорткомплекса Прикамья расширили подстанцию

В Перми завершилось строительство сетевой инфраструктуры для подключения к электричеству спортивно арены в районе ДКЖ. Как сообщает пермский филиал «Россети Урал», для этого была расширена мощность подстанции 110 кВ, которая обеспечивает электроснабжение Дзержинского района Перми. Мощность присоединения объекта составила 5 МВт. Кроме того, энергетики проложили 4,4 км кабельных линий электропередачи 6 кВ, смонтировали распределительный пункт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Строительство спорткомплекса завершится во второй половине 2027 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Его в феврале 2023 года подписали краевые власти и ООО «Пермь-Арена», управляемое ФРПК. Объект строится в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района Перми, на площадке бывшего Товарного двора.