Самым распространенным преступлением в России остается кража

В России в 2025 году было зафиксировано 453,3 тыс. краж. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 46 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пишет ТАСС, всего по итогам 2025 года в России зарегистрировали 1,771 млн преступлений. Доля краж (ст. 158 УК РФ) осталась наибольшей. По статье о грабеже зарегистрировано 14,4 тыс. преступлений, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 13 тыс., вымогательств — 6,2 тыс., убийств — 6 тыс., изнасилований — 3,2 тыс.

Общее количество преступлений за год сократилось на 7,3%. Число зарегистрированных преступлений уменьшилось в 80 регионах из 89.