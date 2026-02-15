Галузин: Россия ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва ужесточила позицию на переговорах с Киевом после атаки на резиденцию Владимира Путина.

«Не хотел бы выносить на публику нюансы, отмечу лишь, что до участников состоявшегося 4-5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия—США—Украина наша ужесточенная позиция была доведена»,— сказал господин Галузин ТАСС.

Как добавил замглавы МИД, власти Украины должны понимать, что подобные действия сужают возможности для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. «Насколько можем судить, это осознают и представители команды президента США Дональда Трампа»,— уточнил он.

29 декабря 2025 года Минобороны России заявило, что силы ПВО отразили налет беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как утверждает ведомство, всего сбит 91 БПЛА, из них над Новгородской областью — 18. 9 января Минобороны отчиталось, что в качестве ответа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины, в том числе комплексом «Орешник».