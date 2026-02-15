Треть трудовых мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза

Около 35% трудовых мигрантов в четвертом квартале 2025 года не сдали экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства с первого раза, сообщило Минобрнауки «РИА Новости».

Как уточнило ведомство, всего экзамен сдавали 201,6 тыс. человек. Из них положительный результат получили 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%.

Еще 11,7 тыс. иностранцев в период с октября по декабрь сдавали экзамен для получения вида на жительство, уточнило Минобрнауки. Из них положительный результат получили 82,3%. Экзамен для получения разрешения на временное проживание сдавали 1,2 тыс. человек. Из них положительный результат получили 70,6%.

