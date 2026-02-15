Три аэропорта Северного Кавказа приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Грозного, Владикавказа и Магаса введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло писал, что на территории региона введен режим беспилотной опасности. Он предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. Позднее господин Меняйло уточнил, что в аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявлен план «Ковер».

Ранее работу приостановили аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти сообщали, что в городах объявлена угроза атаки БПЛА.