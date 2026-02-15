В Нижнем Новгороде из-за падения наледи погибла девушка

Из-за падения наледи с крыши многоэтажки на улице Варварской в Нижнем Новгороде погибла 19-летняя девушка. Еще один человек пострадал.

Управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Там уточнили, что 19-летняя девушка погибла на месте.

Как добавила пресс-служба СКР, во время расследования уголовного дела проверят людей, которые были ответственны за расчистку крыши дома от наледи.