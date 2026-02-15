Президент Чехии: Рубио развеял опасения Европы об отношениях с США

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности развеяло опасения Европы по поводу трансатлантических отношений.

«Выступление государственного секретаря США Марко Рубио на конференции развеяло серьезные опасения европейских политиков, существовавшие в последнее время. Критика в адрес Европы в речи Рубио осталась, но она стала гораздо более конструктивной»,— сказал господин Павел журналистам (цитата по Ceske noviny).

В речи на Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рубио сказал, что США «всегда будут частью Европы», поскольку корни страны зародились именно на этом континенте. При этом он указал, что Соединенные Штаты способны действовать в одиночку, хотя и не хотят этого.