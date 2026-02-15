В Белгородской области при ударе дрона пострадали два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по автомобилю. Пострадали два мирных жителя.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, оба пострадавших получили помощь врачей и продолжат лечение амбулаторно. Он добавил, что автомобиль получил повреждения.