МИД России ответил на слова Алиева об ударе по посольству Азербайджана в Киеве

МИД России заявил, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о целенаправленных ударах по посольству страны в Киеве не соответствуют действительности.

«Повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины»,— сообщила пресс-служба МИД России РБК.

Внешнеполитическое ведомство добавило, что Москва выразила искренние сожаления по поводу повреждения зданий азербайджанской дипмиссии в Киеве. Как уточнил МИД, Россия проинформировала Азербайджан о том, что вооруженные силы страны наносят удары по законным военным целям — объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в том числе в Киеве.

На Мюнхенской конференции по безопасности Ильхам Алиев заявил, что по посольству Азербайджана в Киеве было нанесено три удара. «После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств … Несмотря на это, последовали еще два удара»,— сказал он.