«Лада» проиграла «Барысу» и лишилась шансов на попадание в плей-офф

В субботу, 14 февраля, в Астане прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Хозяева победили со счетом 5:3.

В составе команды из Казахстана отличились Иэн Маккошен, Кирилл Панюков, Семен Симонов, Райли Уолш и Тайс Томпсон. За «Ладу» забили Андрей Чивилев, Александр Лукин и Тайлер Граовац.

Хоккеисты «Лады» первыми в лиге лишились шансов на попадание в плей-офф.

Андрей Сазонов