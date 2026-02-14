В Духовном управлении мусульман призвали к взвешенному решению по молельным комнатам в жилых домах

Практика создания молельных комнат в нежилых помещениях многоквартирных домов носила вынужденный характер и применялась не только мусульманскими религиозными организациями, но и общинами других традиционных религий. Об этом «Ъ» заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

«Она стала следствием объективных сложностей, связанных с получением земельных участков под религиозное назначение и длительными, зачастую непрозрачными процедурами согласования строительства культовых объектов»,— рассказал муфтий.

Напомним, что в пятницу в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ разрешает проводить богослужения в жилых помещениях, но только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях».

В то же время, по словам муфтия, мусульманские религиозные организации, опираясь на накопленный опыт, отчетливо осознают, что размещение молельных помещений в многоквартирных домах может вызывать социальное напряжение среди жителей. «Придомовая инфраструктура, как правило, не рассчитана на массовое скопление людей, особенно в дни коллективных богослужений,— признался муфтий.— Именно поэтому мы на практике от подобного формата в значительной степени уже отказались».

Вместе с тем в ДУМ РФ считают, что если законодатель намерен ограничить возможность создания молельных помещений в многоквартирных домах, то такие решения должны сопровождаться системными и сбалансированными мерами. «Речь идет о необходимости упрощения процедур выделения земельных участков под религиозные нужды и получения разрешений на строительство культовых объектов,— пояснил господин Аббясов.— Недопустимо решать существующую проблему исключительно рестриктивными методами, за счет сокращения возможностей верующих для реализации их конституционного права на свободу вероисповедания».

Павел Коробов