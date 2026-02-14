В Духовном управлении мусульман призвали к взвешенному решению по молельным комнатам в жилых домах
Практика создания молельных комнат в нежилых помещениях многоквартирных домов носила вынужденный характер и применялась не только мусульманскими религиозными организациями, но и общинами других традиционных религий. Об этом «Ъ» заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.
«Она стала следствием объективных сложностей, связанных с получением земельных участков под религиозное назначение и длительными, зачастую непрозрачными процедурами согласования строительства культовых объектов»,— рассказал муфтий.
Напомним, что в пятницу в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ разрешает проводить богослужения в жилых помещениях, но только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях».
В то же время, по словам муфтия, мусульманские религиозные организации, опираясь на накопленный опыт, отчетливо осознают, что размещение молельных помещений в многоквартирных домах может вызывать социальное напряжение среди жителей. «Придомовая инфраструктура, как правило, не рассчитана на массовое скопление людей, особенно в дни коллективных богослужений,— признался муфтий.— Именно поэтому мы на практике от подобного формата в значительной степени уже отказались».
Вместе с тем в ДУМ РФ считают, что если законодатель намерен ограничить возможность создания молельных помещений в многоквартирных домах, то такие решения должны сопровождаться системными и сбалансированными мерами. «Речь идет о необходимости упрощения процедур выделения земельных участков под религиозные нужды и получения разрешений на строительство культовых объектов,— пояснил господин Аббясов.— Недопустимо решать существующую проблему исключительно рестриктивными методами, за счет сокращения возможностей верующих для реализации их конституционного права на свободу вероисповедания».