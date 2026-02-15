Льготу ловят в рыбных местах

Крупнейшие рыбопромышленные ассоциации рассчитывают убедить власти сохранить субсидии на компенсацию 25% транспортных расходов при отправке за границу мороженой рыбы, филе, ракообразных и моллюсков. Эти категории формируют более 80% российского экспорта. Вывод их из-под действия мер поддержки снизит конкурентоспособность российской продукции из-за роста ее стоимости, считают рыбопромышленники.

Вывод из-под действия мер господдержки основных позиций российского рыбного экспорта может привести к снижению его конкурентоспособности за рубежом. Об этом говорится в письме президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут от 10 февраля (копия есть у “Ъ”). Организация просит учесть позицию рыбацкого сообщества, сохранив субсидию по возмещению транспортных затрат.

С просьбой проработать вопрос о льготах 3 февраля к министру обратился и президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Станислав Аксенов. В Минсельхозе вопросы “Ъ” перенаправили в Росрыболовство, где уточнили, что проект о предоставлении экспортерам субсидий пока дорабатывается. Снижения экспорта рыбной продукции и резкого изменения его структуры не ожидается, добавили там.

Субсидии на компенсацию около 25% затрат на транспортировку продукции за рубеж аграрии получают в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». На эту меру в 2026–2028 годах предусмотрено по 10 млрд руб. в год. 30 января Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru проект решения о порядке предоставления. В АСРФ и ВАРПЭ обращают внимание, что из перечня попадающей под льготу рыбопромышленной продукции были выведены мороженая рыба, филе, мясо рыбы, ракообразных моллюсков и прочих беспозвоночных. Остались живая рыба, сушеная, соленая, консервированная и мука.

Согласно «Агроэкспорту», совокупный объем поставок за рубеж российской рыбопродукции в 2025 году составил $6,1 млрд, прибавив год к году 19%. В натуральном выражении поставки выросли на 1,2%, до 2,1 млн тонн. Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов обращает внимание на то, что основной объем обеспечили теряющие господдержку категории: $3 млрд — мороженая рыба, $2 млрд — ракообразные. Основным направлением российского рыбного экспорта выступает Китай. Как следует из подсчетов ВАРПЭ, 51,7% совокупных поставок в страну пришлось на мороженую рыбу, 38,9% — на ракообразных.

Китайские импортеры очень чувствительны к цене, отмечается в письма ВАРПЭ. Разница в средней стоимости продукции основных поставщиков невелика. Например, филе трески из России стоит в среднем $6,05 за 1 кг, из США — $5,47 за 1 кг, из Гренландии — $6,17 за 1 кг. В ВАРПЭ указывают, что транспортные затраты формируют в среднем 5,4% от конечной стоимости продукции. Субсидия позволяет снизить показатель до 4,1%.

Собеседник “Ъ” в рыбной отрасли указывает, что расходы крупных экспортеров рыбной продукции на доставку составляют несколько сотен миллионов рублей. Поэтому возмещение 25% — существенная поддержка.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев поясняет, что сейчас субсидия на транспортировку — единственная финансовая мера поддержки экспортеров, востребованная среди производителей. Уход от нее затруднит исполнение рыбной отраслью плановых показателей экспортного национального проекта, особенно в части дружественных рынков, говорит он. Эксперт отмечает, что доля соленой, консервированной и живой рыбы в общем объеме экспорта измеряется несколькими процентами.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак поясняет, что спрос на субсидии на транспортировку рыбной продукции всегда был крайне высок: некоторые компании не успевали ею воспользоваться в связи с исчерпанием лимита. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов говорит, что наибольшее значение субсидии имеют для валютоемких позиций экспорта: краба, креветки, минтая и проч. «Мера позволяет хоть как-то снизить издержки экспортеров»,— говорит он.

Дмитрий Краснов отмечает, что рост экспорта рыбы в 2025 году был продиктован благоприятной мировой конъюнктурой. Но сейчас ситуация меняется: поставки начали снижаться. Станислав Аксенов поясняет, что конъюнктура экспорта рынка непростая: рынок США закрыт, в ЕС высокие пошлины и нетарифные ограничения. Отказ в мерах поддержки для филе и фарша из трески и минтая, минтаевого сурими сокращает стимулы для развития переработки на территории страны, добавляет он.

Позиция властей в части исключения из перечня поддерживаемой продукции части популярных экспортных позиций может объясняться стремлением сохранить меру лишь для позиций высокой переработки.

Но господин Краснов сомневается, что решение в этой части будет эффективным. Значимое влияние, по его мнению, могли бы оказать развитие прямых каналов продаж и маркетинговое продвижение российской продукции.

Александра Мерцалова