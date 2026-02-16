Ритейл за свободу оборота

Участники рынка электронной торговли рассчитывают заручиться поддержкой правительства для продолжения и масштабирования эксперимента по продаже товаров с возрастными ограничениями с применением ГИС ЕБС. Меру критикуют общественники, указывающие на беспрепятственный доступ несовершеннолетних к энергетикам. Ритейлеров заботит высокая стоимость внедрения системы и скепсис потребителей.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проведение эксперимента по подтверждению возраста при дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями с помощью ГИС ЕБС (занимается сбором, обработкой и хранением биометрических персональных данных). Об этом говорится в письме организации, направленном 30 января. В тексте АКИТ также просит рассмотреть возможность масштабирования применяемых решений. Источник “Ъ” в аппарате правительства подтвердил получение обращения.

Сейчас онлайн-розница работает с отдельными позициями ассортимента для потребителей старше 18 лет. Это энергетики, пиротехнические изделия, зажигалки, отдельные виды печатной продукции и прочее, перечисляют в АКИТ. В перспективе этот перечень планируется расширить, включив в него в том числе алкогольную и табачную продукцию.

Подтверждение возраста при покупке энергетиков с помощью ГИС ЕБС доступно в Москве в пилотном режиме, поясняет представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ; оператор ГИС ЕБС).

В декабре прошлого года такую опцию запустил «Магнит», есть сервис и в вендинговых автоматах. В ЦБТ рассчитывают, что во втором квартале с системой начнут работать еще несколько онлайн-площадок.

Массово пока используются альтернативные технологии. В Ozon “Ъ” пояснили, что карточки товаров с возрастными ограничениями маркируются: пользователь должен заявить о достижении 18 лет для просмотра раздела. Сотрудник пункта выдачи заказов или курьер могут проверить документы. В компании добавили, что планируют проверять возраст через систему идентификации МАХ. В «Яндекс Маркете» пояснили, что поддерживают эксперимент по использованию биометрии. В Wildberries рассматривают ЕБС как потенциально эффективный инструмент. Но в большинстве сегментов успешно применяются действующие способы подтверждения возраста, отмечают там.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов поясняет, что технология подтверждения возраста через ЕБС подразумевает повышенные требования к IT-инфраструктуре торговых сетей. Это влечет дополнительные затраты при внедрении в точках продаж по всей стране, их объем сейчас оценивается. Одновременно многие покупатели, по мнению эксперта, пока осторожно относятся к использованию биометрических данных, выбирая более традиционные способы подтверждения возраста.

Президент ГК Uvenco Борис Белоцерковский говорит, что на рынке вендинга масштабно системы контроля возраста пока не применяются. На внедрение ГИС ЕБС компании потребуется около полугода. «Процесс достаточно сложный и дорогостоящий: требует наличия специального оборудования и систем информационной безопасности на каждом торговом аппарате»,— поясняет он. Внедрить технологии, по словам господина Белоцерковского, удастся только на автоматы последних поколений. Альтернативой может стать проверка через мобильное приложение. В ЦБТ считают, что внедрение ГИС ЕБС с нуля занимает три-четыре месяца, через посредника — меньше.

Обращение АКИТ в правительство связано с критикой в публичном поле эксперимента по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, следует из письма.

О рисках ранее заявляли депутаты Госдумы и общественники. Председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев называет ситуацию с онлайн-продажей энергетиков тупиковой: «Маркетплейс перекладывает ответственность на продавца, продавец на курьера, а тот просто заинтересован в скорости доставки». Это приводит к появлению у несовершеннолетних беспрепятственного доступа к продукции. Массовое внедрение ГИС ЕБС, по мнению эксперта, не решит проблему: ограничения можно легко обойти, например показав видео другого человека.

Станислав Богданов считает, что ГИС ЕБС может снизить нарушения при продаже большинства товаров с возрастными ограничениями, но в случае с алкоголем и табаком не даст гарантий. Это связано со сложностями контроля за ними вне официальных торговых точек. Соблюсти требования по лицензированию, прослеживаемости, контролю оборота и хранения, фиксации времени и места продажи при дистанционной торговле через ЕБС практически невозможно, говорит эксперт.

Александра Мерцалова