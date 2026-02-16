Вычисления по заоблачным ценам

Провайдеры облачных услуг в России поднимают цены и отказываются от демпинга и «базовых» тарифов в пользу высокопроизводительных конфигураций. На заказчиков перекладывается возросшая стоимость железа, логистики и заемного финансирования. Однако повышение цен примерно на 30% по отдельным категориям может быть не окончательным, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году цены на облачную инфраструктуру в России в среднем выросли на 5–15% в зависимости от категории ресурсов и провайдера, отмечают в Astra Cloud (входит в «Группу Астра»). По словам заместителя гендиректора компании Константина Анисимова, кроме инфляции дополнительное давление на тарифы оказывает кратное подорожание комплектующих (оперативная память, SSD-накопители), а также рост стоимости аренды и эксплуатации дата-центров, который за 2025 год для отдельных операторов измерялся двузначными величинами. Эти факторы формируют объективную предпосылку к дальнейшему росту цен в 2026 году, особенно для высокопроизводительных конфигураций, говорит он.

Для сегментов облачных инфраструктурных (IaaS) и платформенных (PaaS) сервисов России пока нет общепринятого агрегированного индекса, однако по отдельным сервисам рост цен достиг 30–40% за 2025 год в зависимости от продукта и тарифной политики вендора, говорит господин Анисимов.

Многие провайдеры обновляют тарифные линейки, делая ставку на высокопроизводительный сегмент, говорится в свежем исследовании RCloud by 3data и iKS-Consulting. По его данным, доля тарифов для этого сегмента выросла с 15% до 30%, средняя частота виртуальных процессоров на рынке увеличилась с 2,95 до 3,15 ГГц. При этом за IV квартал 2025 года индекс цены облачной потребительской корзины (RCI) в России вырос на 3% по сравнению с III кварталом года, пишут авторы исследования. Средняя стоимость фиксированного набора ресурсов (32 vCPU, 256 Гбайт RAM, 800 Гбайт SSD) достигла 88 тыс. руб./мес. (без НДС).

Средняя цена аренды одного процессора в месяц в средних тарифных сегментах выросла на 10%, что связано с переходом на более свежие поколения процессоров, пишут исследователи. Заметно увеличились цены на оперативную память: «Все эти факты говорят о том, что рынок облачного провайдинга начинает смещаться в сторону производительности, а не дешевых виртуальных ресурсов для быстрого роста проникновения IaaS среди пользователей».

Рост цен объясняется подорожанием комплектующих, говорят в облачном-провайдере Nubes, добавляя, что из-за этого также увеличились сроки поставок. «Для серверов они составляют около шести-восьми недель»,— отметили в Nubes.

«Рост цен по отдельным сервисам в 30–40%, скорее всего, говорит о монополизации рынка или о том, что привыкшим к этим сервисам покупателям проще платить по выставленным счетам, нежели переходить на старые методы ведения бизнеса»,— считает архитектор ИБ UserGate uFactor Дмитрий Овчинников. По оценке господина Овчинникова, в ближайшей перспективе рост стоимости аренды облачных сервисов может составить 30–40%. На это повлияют повышение цен на электроэнергию, издержки, связанные с высокой ключевой ставкой, удорожание комплектующих и общий рост стоимости ведения бизнеса, считает он. Заморозка цен может наступить только в 2027–2029 годах, когда пройдет «ИИ-лихорадка» на рынке ИТ, а ключевая ставка будет снижена до более мягких значений.

Бизнес уже сегодня ищет возможности снизить зависимость от «облаков», отмечает пресс-служба «Труконф»: «Когда тарифы растут ежегодно, причем заметно, компании начинают считать совокупную стоимость владения. К тому же всегда остаются риски утечек или потери доступа из-за сбоев или ограничений».

Филипп Крупанин