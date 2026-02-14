Наличные сохраняют дома

Более 17 трлн руб. накопили наличными россияне за 2025 год. Об этом заявляют в Центробанке. Показатель вырос почти на 5% по сравнению с 2024-м. Кроме того, впервые за три года увеличился объем наличной иностранной валюты — до $92,2 млрд на руках. В конце января регулятор также отмечал, что из-за спроса россиян на наличные банки недополучили 1 трлн руб. Хотя доля безналичных платежей также растет и в конце прошлого года уже приблизилась к 90%.

Почему россияне держат деньги дома? Сразу по ряду причин, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах: «Спрос на наличные есть практически всегда. Особенно сейчас, когда проблем с платежами становится все больше, как и трудностей, вызванных ограничениями связи. Есть рынки, которые проводят операции в основном только наличными, например сделки по продаже вторичной недвижимости. Но скоро и там могут быть приняты меры по сокращению роли таких расчетов. Поэтому произошел некоторый рост. При высоких процентных ставках его быть в таких объемах не должно, но, по всей видимости, у людей есть какие-то иные предпочтения. От этого может страдать бюджет. Наличные трансакции меньше контролируются и реже попадают под налогообложение. Наверняка в рамках анонсированного обеления экономики будут приняты определенные меры по стимулированию безналичных платежей, в том числе в цифровом рубле.

И линия на ужесточение гарантированно продолжится, об этом не говорит только немой. С одной стороны, у нас достаточно высокий уровень безналичных платежей. По данным ЦБ, около 87% расчетов с физлицами идет в безналичной форме. Но с другой, наличные присутствуют, и их достаточно много. И не факт, что с этим нужно тотально бороться. Но с точки зрения бюджета и поступлений доходов безналичные платежи лучше, и поэтому мы будем видеть самые разные меры — кнут, пряник, различные ограничения — чтобы люди переставали пользоваться наличными».

Эксперты и представители банков, опрошенные “Ъ”, отмечали, что фактором спроса на наличные во второй половине прошлого года могло стать именно усиление банковского контроля за финансовыми операциями. При этом участники рынка соглашаются, что именно в платежах доля наличных расти не будет. Скорее, речь идет о стремлении перестраховаться на фоне тревожных новостей, допускает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Если посмотреть с макроэкономических позиций, то это не есть хорошо. Когда деньги лежат на депозите, тогда они работают в экономике.

А так, наличные — это некая страховка. И омертвевший капитал, который обесценивается темпами роста цен. Казалось бы, результаты не такие уж плохие, но инфляция у нас повышенная, и даже в прошлом году, когда она официально составила 5,6%. Наличные копятся, особенно на фоне снижения ставок по банковским вкладам. Они остаются привлекательными, но это уже не 22-23%. Экономика серьезно замедляется, отсюда и некая страховка в виде наличных».

Спрос на наличные увеличивался во время пандемии в 2020-м, а потом — в 2022-м. Позже — после начала отключений интернета в регионах в прошлом году.