В тамбовском Котовске житель погиб при обрушении козырька больницы из-за снега

В Котовске Тамбовской области произошло обрушение козырька хирургического отделения городской больницы. В результате под завалами погиб мужчина 1955 года рождения. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о халатности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось 14 февраля на улице Советской. По версии следствия, причиной обрушения стало значительное скопление снега. В областном минздраве уточнили, что погибший — 71-летний слесарь больницы, который находился на территории учреждения в свой выходной день.

На месте работают спасательные и оперативные службы, сотрудники регионального управления МЧС и правоохранительных органов. Проводится осмотр территории, устанавливаются обстоятельства случившегося. Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, отвечавших за уборку наледи и снега с конструкций здания.

Прокуратура Котовска организовала проверку. В минздраве региона сообщили, что по поручению губернатора Евгения Первышова будет проведена всесторонняя проверка причин происшествия.

Сергей Калашников