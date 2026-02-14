Два человека пострадали при запуске шаров в ТЦ Уфы

В торговом центре (ТЦ) «Планета» в Уфе прошла акция «7000 шаров», приуроченная ко Дню святого Валентина. Во время мероприятия пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе башкирского минздрава.

Обоих посетителей акции госпитализировали. Подросток 2014 года рождения поступил в детскую городскую больницу № 17. Ему наложили гипс и отпустили лечиться амбулаторно, рассказали в ведомстве. Еще одна пострадавшая — 27-летняя девушка с закрытым переломом. Ее доставили в травматологическое отделение ГКБ № 21. Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

По информации Telegram-канала SHOT, во время акции шары, сложенные в форме сердца в сетке под крышей, сбрасывали на покупателей. Из 7 тыс. только в 20 должны быть спрятаны подарки. В ТЦ началась давка. Сотни людей, уточняет SHOT, толкали друг друга в поисках призов.