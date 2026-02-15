В ДТП в Якшур-Бодьинском районе погиб пассажир легкового автомобиля

В Якшур-Бодьинском районе произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Гранта» со школьным автобусом «ПАЗ», сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

По предварительным данным, 66-летняя женщина-водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате аварии 87-летний пассажир «Гранты» погиб на месте, а водитель была госпитализирована с травмами.

Также пострадала 12-летняя девочка, ехавшая в автобусе; ее доставили в больницу. В автобусе находились 13 детей и трое взрослых, все были пристегнуты. Остальные пассажиры не пострадали.

Анастасия Лопатина