WP узнала об изучении ЦРУ тайного устройства, вызывающего «гаванский синдром»

Американские военные в 2024 году изучили в Норвегии устройство, вызывающее симптомы, похожие на «гаванский синдром», пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Прибор создал норвежский исследователь, который сомневался, что импульсное энергетическое оружие может вредить мозгу. Он испытал устройство на себе, после чего у него развились неврологические симптомы, напоминавшие «гаванский синдром».

По информации издания, делегация Пентагона посетила Норвегию для изучения этого оборудования, после чего представители спецслужбы и Белого дома обсуждали эту проблему на месте. Известно, что устройство было создано на основе засекреченной информации, предположительно полученной из украденных материалов у правительства неназванной страны. Сам норвежский ученый работает в государственном учреждении (его название не раскрывается).

Один из собеседников WP уточнил, что симптомы у исследователя отличались от классического «гаванского синдрома». Таким образом, убеждены источники, норвежский эксперимент не доказал, что признаки заболевания связаны с иностранным оружием.

Из публикации также следует, что в последние месяцы своих полномочий администрация Джо Байдена тайно купила зарубежное устройство, излучающее импульсные радиоволны и якобы способное вызывать «гаванский синдром». В составе разработки есть и российские компоненты, утверждает WP. При этом российская сторона неоднократно опровергала какую-либо причастность к «гаванскому синдрому», называя такие обвинения беспочвенными.

«Гаванский синдром» впервые проявился у американских дипломатов на Кубе в 2016–2017 годах. Среди симптомов — головокружение, тошнота, головная боль, проблемы со зрением и слухом. При обследованиях у некоторых из дипломатов были выявлены легкое травматическое повреждение мозга, а также проблемы с центральной нервной системой. Похожие случаи позднее стали фиксировать в Китае, Германии и Сербии.