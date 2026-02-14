Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Казани за две недели февраля выпало 121% месячной нормы осадков

За февраль в Казани количество выпавших осадков составило 121% от месячной нормы. Для обработки дорог за сутки израсходовали 1,06 тыс. тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Кроме того, за прошедшие сутки из Казани вывезли 31,4 тыс. тонн снега. На уборку улично-дорожной сети вышли 1229 единиц спецтехники и 634 дорожных рабочих.

Всего за зимний сезон из Казани вывезено 967,8 тыс. тонн снега.

