В Казани за две недели февраля выпало 121% месячной нормы осадков
За февраль в Казани количество выпавших осадков составило 121% от месячной нормы. Для обработки дорог за сутки израсходовали 1,06 тыс. тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Кроме того, за прошедшие сутки из Казани вывезли 31,4 тыс. тонн снега. На уборку улично-дорожной сети вышли 1229 единиц спецтехники и 634 дорожных рабочих.
Всего за зимний сезон из Казани вывезено 967,8 тыс. тонн снега.