«Газпром» заявил о критическом уровне газа в хранилищах ФРГ

Запасы газа в подземных хранилищах Германии к 12 февраля 2026 года упали ниже 25%. Это рекордно низкий показатель на указанную дату за всю историю наблюдения, сообщает пресс-служба «Газпрома» (MOEX: GAZP) со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По информации компании, из немецких ПХГ уже полностью отобран газ, подготовленный к зимнему сезону. Сейчас происходит откачка запасов прошлых лет. Ситуация осложняется сокращением поставок сжиженного природного газа (СПГ). С начала февраля регазификация СПГ в Германии уменьшилась в полтора раза по сравнению с январем, что зафиксировано на всех терминалах. Особо остро это проявляется в порту Мукран, который практически прекратил работу из-за отсутствия танкеров с газом с конца января.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал ситуацию с запасами газа в Европе, особенно в Германии, критически напряженной. Он также усомнился в возможности обеспечения летней закачки газа в европейские подземные хранилища для подготовки к следующему отопительному сезону.