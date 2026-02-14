В Татарстане отремонтируют 706 многоквартирных домов в 2026 году

В Татарстане в 2026 году капитально отремонтируют 706 многоквартирных домов в 42 муниципальных образованиях. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса республики.

Общая площадь домов составляет около 4 млн кв. м. Программа предусматривает замену 99 лифтов в 44 домах. Объем финансирования — 9,065 млрд рублей. На сегодня подрядчики определены для 293 домов, работы начались в 80 из них.

Также в республике отремонтируют 170 объектов в сфере образования: 61 школу, 67 пищеблоков, 23 детских сада, 8 ресурсных центров, 8 общежитий и 2 детских дома. Объекты входят в национальные проекты «Семья» и «Молодежь и дети», программу «Комплексное развитие сельских территорий» и четыре республиканские программы.

Анар Зейналов