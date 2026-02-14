Винтажные бутики отмечают бум

Усталость от моды лечат в винтажных магазинах. По крайней мере, о буме на этом рынке сообщает CNN. По данным исследования Boston Consulting Group и Vestiaire Collective, в 2025 году рост сегмента винтажной люксовой одежды в три раза превзошел показатели бизнеса, который производит новые вещи. Как пишут СМИ, покупать вещи из прошлых коллекций Chanel, Yves Saint Laurent, Prada или Gucci стали и знаменитости. А количество поисковых запросов о кураторских винтажных лавках в Google достигло исторического максимума в октябре.

Магазины отбирают одежду по строгим критериям: определенной эстетике или периоду производства. И сами клиенты зачастую точно знают, что именно ищут в винтажных бутиках. Однако и цены на такие старые вещи могут доходить до $5 тыс. Такую покупку можно рассматривать и как инвестицию, отмечает основатель Сообщества стилистов Валерия Малькова: «Винтажное направление очень актуально и для России. В Москве даже работает сеть секонд-хэндов "Столичный гардероб". Я не могу сказать, что за винтажем будущее, но еще какой-то период эта тема точно будет очень актуальна. Разные направления винтажных бутиков подразумевают разную целевую аудиторию. Кто-то действительно приходит за низкой ценой, ему хочется просто купить вещи и носить их, кто-то ищет единичные варианты, охотится за ними, просит позвонить, когда будет первая поставка, чтобы снять самые сливки.

И я бы не сказала, что покупать винтажную одежду люксовых брендов выгоднее, чем новую. Некоторые модели могут стоить дороже новых. Здесь, скорее, погоня за уникальностью. Для тех, кто не интересуется люксом, а увлекается именно вещами второй руки, секонд-хендом, им, конечно же, будет выгоднее купить что-то на вторичном рынке. Но я хочу отметить, что такие вещи позволяют гораздо проще формировать свой персональный уникальный стиль. Поэтому кто-то хочет быть в единственном числе, кто-то — купить подешевле, а кто-то — инвестировать в ту вещь, которая со временем будет только дорожать».

По словам фэшн-экспертов, новые вещи даже люксовых брендов не прослужат достаточно долго, чтобы их можно было выгодно перепродать. А вот качество одежды, которую выпускали в 1980-х или 1990-х, зачастую гораздо выше. Для российских покупателей винтажные магазины — порой единственная возможность приобрести вещи западных брендов по умеренной цене — говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман: «Винтажные магазины — это всегда ответ на растущую неопределенность, снижение расходов на гардероб. Второй аспект связан с замещением ушедших зарубежных брендов, отчасти мы это тоже видим. И, безусловно, это локальная особенность. Есть очень важный момент, связанный с идентичностью и с поиском уникальных вещей, ну, и особенно стоит учитывать, что в последние годы идет очень много разговоров о нестабильности люксового рынка. Из-за экономических и логистических причин растут цены, а качество — далеко не всегда. Из-за этого люди начинают искать интересные модели из прошлого, культовые произведения.

Секонд-хенды с точки зрения позиционирования в российском обществе воспринимаются только как пространство для экономии, а не поиска каких-то уникальных вещей. Мы еще не перебороли этот стереотип. Например, в Великобритании секонд-хенды настолько вшиты в культуру, что не являются каким-то зазорным. При этом слово "винтаж" обладает другим смыслом, с гораздо большим ажиотажем откликается у людей. Хотя зачастую это вполне себе синонимы».

Аналитики говорят о кризисе рынка люксовой одежды с 2024 года. О падении чистой прибыли с тех пор регулярно отчитывались группа LVMH, Kering и другие представители индустрии. Однако в последнее время бренды начали фиксировать восстановление объемов продаж в основном за счет интереса китайских зумеров. Например, Burberry отчитался о росте спроса на свою продукцию в КНР на 6% за последние три месяца 2025-го. В компании отметили, что это произошло в первую очередь за счет молодой аудитории. Похожую тенденцию заметили LVMH, Hermes и L’Oreal.

Ульяна Горелова