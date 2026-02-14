ФСИН объяснила закупку аппаратов для сладкой ваты и попкорна в колонии Мордовии

Руководство исправительной колонии № 2 Мордовии закупило аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна. Они используются для «организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях», сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

О том, что руководство нескольких мордовских колоний в последние годы закупило аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна, а также кинопроекторы и светомузыку, писал Telegram-канал Mash. Аукционы для определения поставщиков аппаратов для приготовления попкорна объявляли за последние три года исправительные учреждения ФСИН Мордовии № 1, № 2, № 5, № 6 и № 7, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы.

«Распространяемая в СМИ информация о закупке дорогостоящего оборудования для нужд исправительных учреждений УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности»,— отмечается в сообщении ведомства. С 2022 по 2026 год госконтракты на покупку мультимедийной техники заключались «по линии воспитательной работы с осужденными», утверждают во ФСИН. В ведомстве заверили, что это оборудование было куплено «за счет приносящей доход деятельности». Сумма закупок не превысила 191 тыс. руб., следует из пресс-релиза.