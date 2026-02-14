Восемь человек пострадали при ДТП с троллейбусом в саратовском Энгельсе

Днем 14 февраля в Энгельсе Саратовской области произошло столкновение автомобиля Changan с троллейбусом № 109. Пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, при аварии ранены оба водителя, пассажир Changan, а также пять пассажиров троллейбуса. Они госпитализированы. Судя по кадрам, которые публикует «РИА Новости», наибольшие повреждения получила передняя часть троллейбуса, а также левый бок автомобиля — в частности, помята дверь со стороны водителя, в том же месте потрескалось лобовое стекло.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии выясняются.