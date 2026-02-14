Мошенники стали обманывать россиян под видом курьерской доставки от родственника

Мошенники усовершенствовали схему обмана россиян, используя фейковую курьерскую доставку и личные данные «отправителей». Об этом сообщили в отделе по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь аферисты звонят или пишут якобы от имени близких родственников жертвы — мамы, бабушки или брата. Чтобы легенда казалась правдоподобной, мошенники заранее собирают данные о родственниках: имена, фамилии, город проживания, а иногда даже фотографии из социальных сетей. Получив такое сообщение, человек теряет бдительность и может согласиться на просьбы аферистов.

Главная цель злоумышленников — получить коды из SMS, доступ к аккаунтам на «Госуслугах», данные банковских карт и другую персональную информацию. Эти данные позволяют мошенникам оформлять кредиты, переводить деньги со счетов жертв и использовать полученную информацию для новых схем обмана.

В полиции Петербурга советуют не доверять курьерам и службам доставки, которые требуют оплаты или просят продиктовать коды из SMS. Если приходит сообщение о посылке от родственника, рекомендуется связаться с ним напрямую по старому номеру. В ведомстве предупредили, что настоящая доставка никогда не просит коды из SMS и не требует входа на «Госуслуги» для получения посылки.