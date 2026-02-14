Рубио рассказал о хорошей и плохой новости на переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах по мирному урегулированию на Украине есть два вектора — позитивный и негативный. Хорошая новость, по его словам, состоит в том, что сторонам удалось сузить перечень спорных вопросов, плохая — в том, что самые сложные из них еще не решены.

«По ним (самым сложным вопросам.—"Ъ") все еще необходима работа»,— уточнил господин Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на Youtube-канале Госдепа США.

При этом госсекретарь отметил значительный прогресс в урегулировании по Украине. Он также подтвердил усилия США по прекращению боевых действий. В беседе с Bloomberg позднее Марко Рубио опроверг слухи о том, что американская сторона может выйти из переговорного процесса.