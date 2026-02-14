В Минобороны предложили засчитывать день службы на СВО за три дня работы

Минобороны России предложило засчитывать один день службы в зоне специальной военной операции (СВО) как три дня работы при расчете трудового стажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий проект изменений в федеральное законодательство.

Ведомство подготовило поправки в закон «О статусе военнослужащих» (п. 3 ст. 10 ФЗ), согласно которым период участия военнослужащих в СВО будет засчитываться в стаж госслужбы, профессиональный стаж и общий трудовой стаж с повышающим коэффициентом 1:3. Иными словами, каждый день службы в спецоперации будет равен трем дням работы или гражданской службы.

В проекте документа подчеркивается, что эти изменения затронут порядок расчета как общего трудового стажа, так и стажа для госслужащих. Это позволит участникам спецоперации быстрее накапливать профессиональный опыт.

Кроме того, Минобороны предложило внести изменения в ч. 10 ст. 13 ФЗ «О страховых пенсиях», заменив фразу о «двойном размере» на «тройном размере». Как пояснили в ведомстве, проект предусматривает единый подход к зачету периодов участия в СВО для пенсионного обеспечения.