«Нева Тревел» начнет проводить зимние прогулки на двух новых судах

Судоходная компания «Нева Тревел» расширила зимний флот двумя новыми судами на воздушной подушке проекта «Спутник 20» — «Вихрь-1» и «Вихрь-2». Каждое способно вместить 18 человек, сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Пресс-служба компании «Нева Тревел»

За счет новых транспортных средств удалось увеличить количество доступных мест на рейсах, расширить возможности для групповых поездок и аренды. Пассажиров будут перевозить в комфортных условиях, так как «Вихри» защищены от ветра и любых осадков.

Новые суда задействуют на маршруте, который охватывает не только центральную Неву с главными достопримечательностями города, но и акваторию Финского залива. Зимняя прогулка будет длиться 35-40 минут.

Татьяна Титаева

