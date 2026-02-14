Бастрыкин поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Дагестана

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении участника спецоперации из Дагестана и его семьи. Поводом стало видеообращение военнослужащего, где он сообщил о длительном преследовании и угрозах со стороны третьих лиц, передает ТАСС.

В обращении боец рассказал, что долгое время его и членов его семьи оскорбляют по национальному признаку. При этом обращения в компетентные органы до этого не дали никаких результатов, и мер реагирования предпринято не было.

В ответ на жалобу в региональном управлении СКР по Дагестану была начата процессуальная проверка. Господин Бастрыкин поручил руководителю управления Александру Супруну доложить о ходе и итогах расследования. Контроль исполнения этого поручения находится в центральном аппарате ведомства.