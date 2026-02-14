Житель Котовска погиб при обрушении козырька здания больницы из-за снега

В Котовске Тамбовской области обрушился козырек здания хирургического отделения городской больницы. Под завалами погиб мужчина 1955 года рождения. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Советской. Козырек обрушился из-за большого скопления снега, утверждает СКР. По информации Минздрава Тамбовской области, погибший — 71-летний слесарь больницы. Он «оказался на месте в свой выходной день», следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

По словам источника РЕН ТВ, под завалом могут находиться еще четыре человека и два автомобиля. На месте работают оперативные службы, сотрудники регионального управления МЧС и правоохранительных органов. Специалисты осматривают место ЧП, выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит оценить действия людей, ответственных за очистку зданий больницы от наледи и снега.

Прокуратура Котовска начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Минздрав Тамбовской области проведет «всестороннюю проверку причин инцидента» по поручению губернатора Евгения Первышова. Капитальный ремонт здания проводили пять лет назад, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.