Россия сократила импорт вина из Евросоюза до минимума с 2016 года

В 2025 году Россия снизила импорт вина из стран Евросоюза (ЕС) на 14%, достигнув минимального уровня за девять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Суммарный объем закупок вина в РФ составил около €520 млн.

В декабре 2025 года снижение импорта усилилось: поставки упали на 24% по сравнению с ноябрем и достигли €41,6 млн — минимального значения с июня того же года. При этом в годовом выражении декабрьский объем поставок увеличился примерно в 1,5 раза.

Основной импортерской категорией в структуре поставок стали тихие вина в бутылках объемом до 2 л — на €272,9 млн, а также игристые вина — на €246,2 млн.

По итогам 2025 года Россия заняла шестое место среди покупателей европейского вина. Лидеры по объемам закупок — США (€4,19 млрд), Великобритания (€3,18 млрд), Швейцария (€1,15 млрд), Канада (€1,14 млрд) и Япония (€942,7 млн).