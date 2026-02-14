В здании РЭУ им. Плеханова частично обрушился потолок

В одном из старых корпусов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова в Москве частично обрушился подвесной потолок в аудитории. Никто не пострадал. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе вуза.

В РЭУ уточнили, что занятия в аудитории, где обрушился потолок, не проводятся. Угрозы для нахождения в других частях здания нет. Предварительной причиной ЧП в вузе назвали резкий перепад температуры воздуха в Москве. «Специалисты уже обследовали помещение и приступили к ремонтным работам»,— заверили в учреждении.

Как рассказали SHOT студенты, при обрушении потолка стал капать растаявший снег, а на полу образовались лужи. На верхних партах, судя по видео Telegram-канала, поставили ведро для сбора воды.