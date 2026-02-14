Зеленский: Трамп хочет заключить соглашение по Украине одним большим пакетом

Президент США Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение по Украине «одним большим пакетом», заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, господин Трамп предпочитает оформлять решения комплексно, как это было с его законопроектом «Один большой прекрасный билль» (One Big Beautiful Bill).

«Трамп хочет утвердить мирное соглашение “сразу”, поскольку ему “нравятся вещи в одном большом пакете”»,— приводит слова господина Зеленского The Guardian. При этом президент Украины отметил важность порядка согласования пунктов сделки.

Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что Украине не следует упускать «отличную возможность» заключения мирной сделки с Россией. Как утверждал господин Трамп, российская сторона к этому уже готова.