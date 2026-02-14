Для муниципального парка культуры в Березниках снова ищут инвестора

Министерство экономического развития Пермского края опубликовало перечень муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2026 году. В список вошли 20 объектов инфраструктуры в разных территориях региона. В опубликованном документе также значится имущественный комплекс состоящий из зданий, аттракционов, сооружений, оборудования, иного имущества, расположенный на земельном участке площадью 61 тыс. кв.м., расположенный в Березниках на проспекте Ленина. Назначение объекта - обслуживание парка культуры и отдыха.

Напомним, еще в 2023 году мэрия Березников планирует передать 156 объектов, находящихся в городском парке культуры и отдыха, в частные руки. В мае 2024 года сообщалось, что проектом благоустройства парка было предусмотрено не менее 150 млн руб., но окончательную сумму должен назначить сам концессионер.