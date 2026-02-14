Метели прогнозируют синоптики на ближайшие дни в Свердловской области

На территории Свердловской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, местами метели, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, 15 февраля в области будет облачно с прояснениями, на юге местами небольшой, мокрый снег, на севере ожидается сильный снег, местами метель. Ветер — южный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью составит -4...-9°, на севере до -14°, днем -3...+2°, на севере до -8°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге 15 февраля, в воскресенье, ночью ожидается снег, температура -3°, днем будет без существенных осадков, -1°.

В понедельник, 16 февраля, в Свердловской области ожидается облачная погода, ночью мокрый снег, на севере — до сильного, метель. Днем местами также вероятен небольшой снег. Ветер будет южный, днем западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью составит -2...-7°, на севере до -12°, на крайнем севере -опустится до -14...-19°, днем будет -2...+3°, а на севере — -7...-12°.

В Екатеринбурге в понедельник ночью вновь ожидается снег и -3°, днем без существенных осадков, а воздух прогреется до +1°.

Во вторник, 17 февраля, на территории области будет облачно с прояснениями, ожидается снег, ночью местами снегопад, на крайнем севере преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура ночью составит -3...-8°, на севере — -12...-17°, на крайнем севере похолодает до -20...-25°. Днем температура — -3...+2°, на севере до -8°, на крайнем севере до -13°.

В Екатеринбурге 17 февраля также будет снег, температура ночью — -4°, днем — 0°.