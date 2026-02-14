LADA Granta стала самым продаваемым автомобилем в салонах Петербурга в январе

Автомобиль LADA Granta в январе был самым востребованным в Санкт-Петербурге среди других машин на рынке новых авто. На отечественный бренд пришлось 20,7% от общего интереса покупателей, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Следом за российской маркой идут Haval (11,7%) и Belgee (5,9%). В пятерку востребованных машин также попали Jetour (5,8%) и Geely (4,1%).

Если смотреть по моделям, то популярностью у петербуржцев пользовались LADA Granta и Vesta, Haval Jolion, Belgee X70 и HAVAL M6. Средняя цена авто из салона в январе составила в Петербурге 1,1 млн рублей. При этом в начале года некоторые модели стали доступнее: Belgee X70 (-18,4%, 2,7 млн рублей), Haval M6 (-4,3%, 2,2 млн рублей), Omoda C5 (-4,3%, 2,8 млн рублей) и Belgee X50 (-2,4%, 2,6 млн рублей).

Татьяна Титаева