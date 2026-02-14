Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минпросвещения России намерено изменить стандарт работы детских садов

Министерство просвещения планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

Господин Кравцов уточнил, что в новых стандартах больше внимания будет уделено воспитательной составляющей. Также министерство разработает рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, включая зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

2026 год в системе образования объявлен Годом дошкольного образования. Эта инициатива направлена на повышение качества развития и воспитания малышей, поддержку педагогов и модернизацию инфраструктуры детских учреждений. В частности, будет сформирован специализированный оргкомитет, который учтет предложения регионов и обеспечит практическую направленность мероприятий.

