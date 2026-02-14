Саратовские власти думают, как сделать техникум в Пугачеве более востребованным

Саратовская область направит 20 млн руб. из на ремонт Пугачевского аграрно-технологического техникума. Учебное заведение должно готовить кадры для местных производств, но пока закрывает потребности лишь частично, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Фото: Пугачевский агро-технологический техникум

Фактическая вместимость позволяет обучать до 500 студентов. Чиновникам предстоит проанализировать работу учреждения и решить, какие специальности стоит добавить, чтобы техникум стал более востребован.

Ранее в техникуме открыли за счет области автодром для подготовки водителей категории D. Сейчас учреждение завершает оформление лицензии и вскоре сможет приступить к обучению водителей автобусов.

Нина Шевченко