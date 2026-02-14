Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Финляндия собирается ретроспективно пересмотреть сделки с недвижимостью, заключенные гражданами России и других стран, которые не входят в Евросоюз и Европейскую экономическую зону. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хакканен агентству новостей STT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антти Хакканен

Фото: Alvur Haraldsen / Ritzau Scanpix / Reuters Антти Хакканен

Фото: Alvur Haraldsen / Ritzau Scanpix / Reuters

По словам господина Хакканена, вмешательство будет применяться ко всем типам недвижимости и ко всем сделкам с участием таких иностранных граждан, совершенным за последние 20 лет. Такая мера направлена на обеспечение национальной безопасности и связана с признанием прежнего «слишком наивного подхода к контролю над недвижимостью», пояснил министр.

С июля 2025 года в Финляндии действует запрет на операции с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. При его введении господин Хакканен предупреждал о планах расширить законодательство, чтобы иметь возможность влиять на уже совершенные сделки.