СКР выясняет, почему обрушилась часть крыши дома в Вольске

В Вольске возбуждено уголовное дело после обрушения части крыши жилого дома, расположенного на улице ц/з Красный Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Обрушение произошло сегодня, 14 февраля. При инциденте никто не пострадал. В ходе расследования выяснилось, что здание признано подлежащим сносу.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 238 УК РФ, которые касаются нарушения правил безопасности при эксплуатации зданий и халатности. Следователи проводят осмотр места события.

Нина Шевченко