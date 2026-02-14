Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 19,8 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга 1948 года рождения стала жертвой мошенников, отдав злоумышленникам 19,8 млн рублей. В обмане подозревают мужчину 2002 года рождения.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что потерпевшая обратилась в полицию с заявлением 1 февраля. С конца декабря по 24 января 2026 года неизвестные ввели ее в заблуждение и завладели денежными средствами пенсионерки. Петербурженка шесть раз передавала и три раза переводила деньги через банкомат.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Накануне полиция задержала мужчину 2002 года рождения по подозрению в совершении преступления.

Татьяна Титаева