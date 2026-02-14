Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку по делу о хищениях у «Калашникова»

Победитель шоу «Танцы со звездами» 2010 года Алексей Леденев вышел из-под домашнего ареста и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Господин Леденев проходит по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников».

Леденев — соучредитель подрядной организации «Интертехника». Его задержали весной 2025 года по подозрению в мошенничестве с хищением 32 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, он вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и бывшим директором компании Юрием Чернышевым поставлял концерну некачественные детали из Китая.

Алексей Леденев и Алексей Морохов признали вину и заключили досудебные соглашения со следствием. Однако теперь следствие расторгло соглашения с обоими фигурантами, рассказал собеседник агентства. В то же время Леденев был отпущен под подписку о невыезде, а Морохову продлили срок ареста еще на три месяца. Юрий Чернышев находится под подпиской о невыезде.