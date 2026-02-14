На Ямале стартовал первый в 2026 году День оленевода

В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа стартовал первый в 2026 году День оленевода, сообщили в правительстве Ямала. Праздник пройдет в 26 населенных пунктах региона до конца апреля.

14 и 15 февраля в Надыме пройдут соревнования на Кубок губернатора ЯНАО. В них примут участие 190 спортсменов из 19 команд ЯНАО и ХМАО. Соревнования включают метание тынзяна на хорей, тройной национальный прыжок, борьбу, прыжки через нарты, лыжную эстафету, этнобиатлон и гонки на оленьих упряжках. Победители получат снегоходы, электрогенераторы, палатки и денежные призы.

«В тридцатый раз в тридцатиградусный мороз гостеприимная Надымская земля объединяет всех на самом красивом северном празднике, Дне оленевода. Где, как если не на таком празднике, мы видим все богатство народов нашей страны. Особенно отчетливо это видно на Ямале, где промышленное развитие гармонично сочетается с сохранением традиции и культуры народов Севера»,— заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Помимо спортивных состязаний для посетителей организованы мастер-классы, «Автобус здоровья» с медицинскими обследованиями, пункт сбора гуманитарной помощи для зоны специальной военной операции и ярмарка. Также запланированы выступления музыкальных коллективов из ЯНАО, Якутии и Екатеринбурга.

В рамках праздника пройдет конкурс «Кочевая семья», в котором семьи представят национальные песни на родном языке.

21-22 февраля День оленевода пройдет в Пуровском районе.