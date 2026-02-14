Глава СКР потребовал возбудить дело из-за крыши в пензенском 94-летнем доме

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным состоянием жилого дома 1932 года постройки на ул. 9 Января в Пензе. Жители на протяжении длительного времени не могут добиться ремонта протекающей крыши, сообщили в центральном аппарате ведомства.

Фото: СУ СКР по Пензенской области, Коммерсантъ

Как следует из обращения, износ кровли привел к систематическим затоплениям квартир во время дождей и таяния снега. Местные жители неоднократно направляли жалобы в профильные инстанции, однако, по их данным, никаких мер принято не было. При этом плановый капитальный ремонт кровли, согласно региональной программе, назначен лишь на 2040–2042 годы.

СУ СКР по Пензенской области инициировал процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю местного главка Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело, а также доложить о предварительных результатах расследования и его итогах. Ход разбирательства поставлен на контроль в Москве.

Нина Шевченко