Экс-главу самарского минздрава будут судить за злоупотребление полномочиями

Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян предстанет перед Советским районным судом Самары по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщается на сайте инстанции.

Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вместе с Арменом Беняном на скамье подсудимых находится руководитель регионального ГКУ «Самарафармация» Алевтина Игнатова. Преступление касается закупки медицинской техники и расходных материалов для региональных медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение».

Армен Бенян, который ранее был главврачом Самарской областной клинической больницы имени Середавина, занял пост главы регионального минздрава в июле 2020 года, когда губернатором был Дмитрий Азаров. После того, как главой региона стал Вячеслав Федорищев, чиновник ушел в отставку.

Экс-министр здравоохранения Самарской области уже попадал в поле зрения силовиков в связи с расследованием уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями. В марте 2024 года Александр Хинштейн, который на тот момент был депутатом Госдумы, опубликовал фото роскошного особняка Армена Беняна, где силовики провели обыски. В камине и в Библии они обнаружили три млн руб., но тогда бывший чиновник избежал уголовной ответственности. Наказание понес его бывший заместитель Асланбек Майрамукаев, которого в сентябре 2025 года признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования.

Георгий Портнов