Банки сократили возврат

Ущерб от хищений средств с банковских карт и депозитов граждан достиг 30 млрд руб., а возврат пострадавшим сократился. Операций без согласия клиентов стало на 6,5% больше год к году, следует из обзора Банка России. При этом банки возвратили клиентам только 6% из украденных средств — менее 2 млрд руб., говорится в документе регулятора. Согласно статистике, годом ранее показатель составлял 10% или почти 3 млрд руб. Кроме того, уменьшилась и средняя сумма мошеннической операции — с 22 тыс. руб. до 18 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансовые организации не обязаны компенсировать подобные потери клиентов, отмечает директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков: «Когда вы совершаете операцию под воздействием мошенников, то выполняете все процедуры по своей идентификации. Банк переводит средства туда, куда вы ему сказали, либо вы просто снимаете деньги в банкомате одного банка и кладете деньги в другой. Как этому препятствовать? Никак. Были смешные надежды о том, что запрет мессенджеров приведет к сокращению количеств таких операций. Этого не произошло.

Почему банки возвращают всего 6% украденных средств? Представьте, ваши деньги лежат у меня, вы звоните и говорите, что я должен передать их своему соседу и подтверждаете это устно, письменно и нотариально — какие тогда претензии? Возьмите кейс Долиной, когда она продала свою квартиру, а потом заявила, что была не в себе. Но квартиру-то она продала? И тут аналогичная ситуация. То есть, когда происходит идентификация, и вы даете команду банку, он ее и выполняет. За исключением случаев, когда включается блокировка. Но иногда она включается неправильно, и вы вынуждены потом ехать в банк и пытаться убрать блокировку своего счета».

Банк России также фиксирует усложнение технических схем мошенников. Отдельно регулятор выделяет использование программного обеспечения, которое удаленно передает данные карт. Впрочем, этот вид платежных махинаций неновый, подчеркивает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Технологии по управлению устройством жертвы появились гораздо раньше, чем мобильные банки. В 2015 году еще были инциденты, когда, управляя обычным персональным компьютером, мошенники похитили 90 млн руб. у организации.

Другое дело, что долгое время мы от этого успешно защищались. Сейчас, когда есть недостаток разрешенного в России программного обеспечения, сервисов, пользователи начинают более активно искать пути обхода. И сталкиваются с подделками, вредоносным ПО, которое вытаскивает у них собственно деньги в конечном итоге. Сам по себе банк бороться с этим не в состоянии, но есть информация о скоординированных действиях ЦБ, операторов связи, правоохранительных органов и финансовых организаций. В первую очередь, это единая база реквизитов дропперов, чтобы можно было затормозить перевод, ограничение на использование сим-карт, то есть мошенникам надо с чего-то звонить, надо регистрировать на что-то аккаунты в соцсетях и так далее.

Какие меры предпринимают банки? Составляют профили клиентов, по которым они выявляют типовые или нетиповые операции. Последние, к сожалению, имеют побочный эффект в виде того, что легитимные операции приостанавливаются. Ну, например, я со своей карты всегда оплачивал коммунальные платежи, покупал продукты, а тут я решил перевести деньги человеку, у которого покупаю машину. Разумеется, банк такую операцию приостанавливает. Вот с такими классическими схемами ведется определенная борьба. Но средства удаленного управления — это даже не новая и отдельная схема, просто она встраивается в социальную инженерию и таким образом позволяет увеличить вероятность нанесения ущерба жертве».

Как отмечают юристы, если клиент сам нарушил условия договора и скомпрометировал свои данные, то банк может не возвращать ему деньги. С 1 января Центробанк расширил до 12 пунктов список признаков мошеннических операций и включил туда крупные переводы самому себе. Теперь подозрительными считаются транзакции через Систему быстрых платежей (СБП) — от 200 тыс. руб.

Леонид Пастернак